El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Igualda, Ana Redondo, durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles en el Congreso. EP

Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras

El grupo parlamentario de Yolanda Díaz registra en el Congreso una batería de preguntas en la que cuestiona si la ministra Redondo conocía o no estas anomalías

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:50

Los fallos en las pulseras antimaltrato que recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024 han levantado ampollas en Sumar. El socio ... minoritario del Gobierno ha registrado este viernes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Igualdad, que ostenta la socialista Ana Redondo, en el que cuestiona si esta conocía o no este problema y el número de víctimas de violencia de género o sexual que se han visto afectadas por esta «anomalía». De la misma forma, le instan a explicar cuáles son las medidas que va a poner en marcha este departamento «para reparar el daño causado» y para evitar que pueda volver a repetirse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  2. 2

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  3. 3 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  4. 4

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  5. 5

    Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión
  6. 6 Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
  7. 7

    El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander
  8. 8

    El Gobierno encara la crisis de Ryanair con rutas a Sofía, Lanzarote y Almería en verano
  9. 9

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  10. 10 La Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana al Palacio de Exposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras

Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras