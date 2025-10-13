Sumar presiona al PSOE para congelar los alquileres y subir impuestos a los rentistas

Sumar eleva la presión sobre el PSOE para que el Gobierno tome medidas «urgentes» en materia de vivienda. Los de Yolanda Díaz lanzaron unilateralmente este ... miércoles una propuesta de real decreto que incluye, entre otras propuestas, la de subir impuestos a los rentistas, congelar los alquileres, regular los alquileres de temporada y turísticos con un nuevo régimen sancionador, y aprobar reformas legales que frenen la compra especulativa de vivienda.

La propuesta no se produce en un momento casual. En primer lugar, el CISha vuelto a señalar la crisis habitacional como la mayor preocupación de los españoles, y en segundo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que forma parte del ala socialista del Consejo de Ministros, comparece mañana en elCongreso.

El titular de Consumo, Pablo Bustinduy, asegura que discutirán este paquete de medidas con sus socios de Gobierno para garantizar que «se limite la especulación inmobiliaria» y reforzar la seguridad jurídica de los arrendatarios.

Para ello, Sumar propone añadir tres años adicionales a los contratos de alquiler, incluidos los que aún están en vigor. En zonas tensionadas, la prórroga se amplía dos años más sobre la actual, alcanzando un mínimo de diez, y la «congelación se hará aunque cambie el propietario del piso», zanjan.

Por otra parte, los alquileres de hasta 30 días se considerarán turísticos, para evitar fraudes de plataformas que los presentan como «de temporada» y para que tributen con un IVA del 21%, eliminando su trato fiscal favorable.