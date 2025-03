Sumar rechaza «la tutela» de la OTAN y tilda de «imperialista» el plan de la UE

Sumar mantiene su postura crítica con el plan de rearme propuesto por la Comisión Europea, con el que Pedro Sánchez se comprometió en Bruselas. ... La portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, ha lamentado que el debate sobre la seguridad del continente «se limite a cuánto gastamos o cómo llamamos al plan». «Europa gasta más que Rusia en defensa, pero esto no se traduce en una en una mayor capacidad operativa ni en una capacidad disuasoria efectiva».

Sumido en un debate interno entre las siete organizaciones que forman parte de la bancada, Sumar ya votó a favor la semana pasada de una moción del BNG que rechazaba elevar el gasto militar y pedía la salida de España de la OTAN. De hecho, desde Izquierda Unida, la formación más crítica, propone incluso movilizaciones en contra de la «escalada bélica» que ha iniciado la Unión Europea, como ha afirmado su coordinador federal, Antonio Maíllo, este miércoles en una entrevista en Canal Sur.

Barbero, durante su intervención, ha rechazado «la tutela» de la OTAN y de Estados Unidos y ha insistido en buscar «la autonomía estratégica de Europa» frente a la Alianza Atlántica que, ha dicho, es «un zombie». «La reciente visita del secretario general de la OTAN a la Casa Blanca se convirtió en un episodio de humillación. Un secretario general convertido en un mero cobrador de facturas, mientras el presidente de la, supuestamente, gran potencia protectora amenazaba públicamente a dos países miembros con dejarlos a su suerte e incluso permitir una invasión en su territorio. ¿Hace falta una prueba más clara?»,

«Una seguridad exclusivamente militarizada no sólo resulta ineficaz ante amenazas tan complejas como las que afronta Europa, sino que erosiona las bases democráticas del proyecto europeo. No debemos aceptar que más gasto equivale a más seguridad. Esta idea tan simplista como peligrosa solo beneficia a quien es el mayor enemigo de las democracias europeas», ha zanjado Barbero.

Justicia fiscal

Sumar propone, en cambio, una reforma fiscal para «que aporten más los que más tienen». «Este es el camino correcto: la justicia fiscal. No habrá una arquitectura de seguridad posible sin justicia social. No habrá seguridad si se deja atrás a la mayoría. Europa no necesita aumentar su gasto militar por encima del 2% del PIB si emplea mejor sus recursos, coordina capacidades operativas y prioriza la inversión en soberanía tecnológica, energética e industrial», ha afirmado la portavoz, que también ha defendido que el Congreso apruebe la iniciativa legislativa popular para regularizar a los inmigrantes.