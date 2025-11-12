El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero. EP

Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura

«Esperábamos hoy un anuncio en materia de vivienda», le ha espetado la portavoz de la bancada magenta durante su intervención

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Sumar ha aprovechado su intervención durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para reprochar al presidente la posición oficial del Gobierno sobre ... el Sáhara Occidental. La portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, ha pedido al PSOE que «deje de bloquear» la iniciativa que registró hace meses el socio minoritario de la coalición para nacionalizar a los saharauis nacidos antes de 1975, cuando el territorio era aún provincia española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  2. 2 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  3. 3

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  6. 6

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  7. 7

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  8. 8

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  9. 9

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas
  10. 10

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura

Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura