Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura

Sumar ha aprovechado su intervención durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para reprochar al presidente la posición oficial del Gobierno sobre ... el Sáhara Occidental. La portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, ha pedido al PSOE que «deje de bloquear» la iniciativa que registró hace meses el socio minoritario de la coalición para nacionalizar a los saharauis nacidos antes de 1975, cuando el territorio era aún provincia española.

«No podemos celebrar que este Gobierno respalde el plan de autonomía marroquí. La única salida posible es el referéndum de autodeterminación», ha señalado Barbero.

La diputada de la bancada magenta también ha sacado a relucir otra de las discrepancias que existen en el Consejo de Ministros: la vivienda, el calendario de cierre de las centrales nucleares o la prestación unversal por vivienda. Tres asuntos que han destacado para cargar contra la intervención inicial de Sánchez, de la que, ha asegurado Babrero, «esperábamos más». «No basta con presumir de datos económicos, esperábamos añgún anuncio en materia de vivienda. No hay esperanza sin derecho a la vivienda», ha zanjado.

Por eso, ha apremiado a Sánchez a que el Estado utilice el derecho de «tanteo y retracto» ante el paquete de 25.000 viviendas que van a poner en el mercado los cuatro grandes fondos inmobiliarios, entre ellas los 1.800 pisos de protección oficial que vendió a «precio de saldo» el Ayuntamiento de Madrid bajo la dirección de Ana Botella.

«Dos opciones»

La representate de Sumar también ha aprovechado para afear a Junts su reciente decisión de bloquea todas las leyes que emanen del Consejo de Ministros, empezando por los Presupuestos Generales del Estado de 2026. «Señora Nogueras -en referencia a la portavoz de los posconvergentes-, solo hay dos opciones, un gobierno que avance en la agenda plurinacional o un gobierno de la derecha y la ultraderecha», le ha espetado Barbero.