El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El eurodiputado Luis Pérez, alias 'Alvise', a su entrada en el Tribunal Supremo. EP

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

La Sala ve indicios para investigar al líder de SALF por hostigar a sus excompañeros Diego Adrián y Nora Junco a través de sus seguidores y revelar datos reservados para perseguirles

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Cuarta causa judicial contra Luis 'Alvise' Pérez. El Tribunal Supremo ha abierto un nuevo procedimiento penal al eurodiputado y líder del partido Se Acabó La ... Fiesta (SALF), de 35 años, tras ver indicios de delitos de acoso y revelación de secretos en la denuncias de otros dos parlamentarios europeos que se presentaron a las elecciones comunitarias de junio de 2024 con SALF. Se trata de Diego Adrián y Nora Junco, quienes después dejaron la formación y finalmente se integraron en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  3. 3 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  4. 4

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  5. 5

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  6. 6

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  7. 7

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  8. 8

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  9. 9

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  10. 10

    De la emoción a la alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido