El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo García EP

El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO

El magistrado Leopoldo Puente convoca al exministro y al que fuera su asesor tras conocerse el pasado viernes el informe sobre la situación patrimonial del exministro de Transportes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:07

Comenta

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado de nuevo a declarar como investigados al exministro José Luis Ábalos, y a quien fue su ... asesor Koldo García, para los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente, a la vista del informe de la UCO de la Guardia Civil del pasado viernes sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con la de García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Cantabria vacía... de bares
  2. 2

    El árbitro se llama Marta
  3. 3

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  4. 4

    Tan bello como una portería a cero
  5. 5

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  6. 6

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  7. 7

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  8. 8

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  9. 9

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO

El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO