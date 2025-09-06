El Supremo descarta que la UCO esté detrás de las filtraciones sobre las fotos de mujeres de Ábalos

El juez del caso Koldo, Leopoldo Puente, rechaza de plano las acusaciones de José Luis Ábalos de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la ... Guardia Civil se está dedicando a filtrar a la prensa las numerosas fotografías sobre mujeres que él almacenaba en los dispositivos incautados en el marco de la investigación sobre la supuesta trama corrupta que presuntamente encabezaba Santos Cerdán y de la que formarían parte el propio exministro de Transportes y quien fuera su asesor, Koldo García. El instructor, más bien, apunta a que esas filtraciones son culpa del propio Ábalos, ya que no ha controlado a quién ha repartido copia de sus pendrives con ese material tan íntimo.

Puente afirma en una providencia que no ve en las publicaciones de la prensa «indicio alguno de mínima consistencia que permita atribuir la pretendida filtración a cualquiera de los miembros de la unidad policial». El instructor da carpetazo por tanto a la petición del actual diputado del Grupo Mixto -quien había denunciado ser objeto de una campaña de «linchamiento mediático»- para determinar qué agentes que han participado en el volcado de los dispositivos en los que se guardaban los archivos con las imágenes de las mujeres.

El juez, que a pesar de rechazar abrir diligencias a la UCO recuerda a Ábalos que es «muy libre» de denunciar esas supuestas filtraciones ante la justicia ordinaria, reprocha al exdirigente socialista que arremeta contra la unidad de élite de la Guardia Civil «sin explicación complementaria alguna» de por qué acusa a estos agentes de la filtración de esos archivos con imágenes de mujeres que, según el propio imputado, «le fueron intervenidos en el registro domiciliario de su vivienda».

Cabe recordar que el pasado 10 de junio, efectivos de la UCO irrumpieron por sorpresa en la casa de Ábalos en Valencia, donde el exministro en ese momento se encontraba con Anaís D.G., una actriz porno más conocida por el nombre artístico de Letizia Hilton. Anaís, según las actas del registro, fue interceptada cuando, por orden de Ábalos, intentaba sacar ocultos en los leggins un disco duro con archivos personales del exministro.

No están en los informes

José Luis Ábalos en su día reclamó al juez del Supremo que apremiara al jefe del equipo de investigadores a «prevenir dichas conductas» (las filtraciones) y evitar que esas imágenes acabaran en informes remitidos al Supremo. En esa línea, el juez Puente recuerda al exsecretario de Organización del PSOE que «ninguna de las informaciones o archivos referidos se han incluido en ninguno de los informes presentados en esta causa especial por la policía judicial, como no se alude tampoco en ellos a ningún otro extremo relativo a hechos ajenos al objeto de este procedimiento».

El juez insiste en que le es imposible conocer cómo esas fotos de mujeres relacionadas con el exministro (y a las que el imputado da «plena verosimilitud»), han podido llegar a la prensa. Sea como fuere, recuerda el instructor del Supremo que la procedencia de esas imágenes puede ser múltiple, dado que varios investigados han «reconocido» en diversas entrevistas que algunas de las informaciones publicadas «lo han sido con su aquiescencia». Y no solo eso, sino que el propio Ábalos –recuerda el juez- ya admitió en su día que el famoso disco duro que Anaís intentó sacar de su casa «no era sustancialmente sino copia de otro que se encontraba también en el domicilio».

Por ello, el juez insiste en que la actualidad es imposible saber «cuántas copias de los referidos documentos o archivos pudieran existir y en poder de quién pudieran encontrarse», puesto que también Koldo García tenía en su domicilio «documentos y archivos que, al parecer, corresponden al señor Ábalos tal y como este último ha afirmado».