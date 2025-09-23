El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Muere Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo
Los exdiputados socialistas, Santos Cerdán y Jose Luis Abalos EFE

El juez acelera para llevar a juicio a Koldo, Ábalos y Aldama por las mascarillas

El instructor del Supremo divide en dos la causa y deja en una pieza separada la «incipiente» investigación sobre los presuntos amaños de obra pública en Transportes, que afecta a Cerdán

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:23

La dimensión del 'caso Koldo' desborda al juez instructor del Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente, ante la envergadura ... que está tomando la trama que supuestamente dirigía Santos Cerdán -y en la que participaba, entre otros, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García- ha decidido dividir en dos grandes bloques la causa. El objetivo es llevar a juicio primero los contratos de las mascarillas y los presuntos pagos del comisionista y "conseguidor" de la red Víctor de Aldama al exministro de Transportes y su entonces asesor.

