El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente de la Generalitat, Quim Torra. EP

Torra: «Cataluña es el enemigo interno de España»

El expresidente de la Generalitat afirma que Cataluña es un país que fue «conquistado» por Castilla y que trata de «asimilar» con el 'café para todos' o ahora con propuestas de financiación que no son singulares

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:20

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado a Cataluña como el «enemigo» que tiene España en su interior. Torra ha intervenido en una ... conferencia en Prades (sur de Francia), en el marco de la universidad catalana de verano (UCE). Según el político secesionista, condenado dos veces por desobediencia e inhabilitado, Cataluña es un país que fue conquistado por otro. «Siempre hemos sido hostiles a la Castilla que nos quería asimilar», ha asegurado, acompañado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el magistrado Guillem Soler. «Nos hemos convertido en el enemigo interno español», ha afirmado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  2. 2 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  3. 3 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  4. 4

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  5. 5

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  6. 6 Laredo se arregla para las Flores
  7. 7

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  8. 8

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  9. 9

    Los comercios de Isabel II y Lealtad, llenos de barro: «Nos ha llegado el agua hasta el almacén»
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torra: «Cataluña es el enemigo interno de España»

Torra: «Cataluña es el enemigo interno de España»