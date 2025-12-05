El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

A. Mingueza

Tres ex altos cargos de Ayuso imputados en el 'caso residencias', citados a declarar la próxima semana

Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca deben declarar el martes y el miércoles, según informan las asociaciones de familias

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:21

Dos juzgados citan a declarar la próxima semana como imputados a tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid en el marco de la investigación ... que se está llevando a cabo por la gestión sanitaria de las residencia de mayores durante la pandemia. La Sala trata de aclarar si, en aquel momento, cometieron un delitod e denegación discriminatorio de la asistencia sanitaria a personas enfermas que se encontraban en estas infraestructuras durante la primera ola de la covid-19.

