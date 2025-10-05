El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Belarra y Montero se abrazan tras perder la votación de la reforma. Efe

Tres años del 'solo sí, es sí, la ley que rebajó las penas a los agresores sexuales

La norma permanece en vigor con normalidad tras la reforma de urgencia el PSOE aprobó con apoyo del PP

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14

Fue el primer gran quebradero de cabeza del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de Igualdad. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ... bautizada como la ley del 'solo sí, es sí' cumple tres años desde su entrada en vigor con el recuerdo aún de las rebajas de penas y en algunos casos excarcelaciones de condenados por un delito de agresión sexual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

