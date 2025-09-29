El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez y Cristina Álvarez en la tribuna de invitados del Congreso Efe

La UCO certifica que la asesora de Moncloa gestionó los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez

El informe de la Guardia Civil sobre los mails entregados por la Complutense constata que Álvarez se encargó desde los grandes convenios a los pequeños problemas del proyecto académico

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:53

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Cristina Álvarez, la asistente que Moncloa puso a disposición de Begoña Gómez, fue la ... encargada de hacer todas las gestiones claves para garantizar los patrocinios de la cátedra extraordinaria que codirigía la esposa de Pedro Sánchez. Álvarez se ocupaba de esos temas trascendentales para la viabilidad del proyecto personal y académico de la mujer del presidente, pero también de resolver los más pequeños problemas de la catedra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El portero del Colindres, en estado crítico por el golpe sufrido en el terreno de juego
  2. 2

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  3. 3

    La última ola de José de Diego
  4. 4

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  5. 5

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  6. 6

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  7. 7

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  8. 8

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  9. 9

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  10. 10

    Cohorte, un éxito de 50.000 cántabros que ha generado una base de datos «única en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La UCO certifica que la asesora de Moncloa gestionó los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez

La UCO certifica que la asesora de Moncloa gestionó los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez