El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Delcy Rodríguez Efe

La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

El encuentro se programó para el 7 de octubre de 2021, un año y medio después de que la vicepresidenta venezolana estuviera en Barajas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:54

Crece el misterio sobre las actividades del Gobierno venezolano en España y sus supuestas conexiones con José Luis Ábalos y su entorno. Koldo García, el ... asistente y hombre de confianza de José Luis Ábalos, se mantuvo en contacto con Delcy Rodríguez más de un año y medio después de que la vicepresidenta bolivariana protagonizara su fugaz visita al aeropuerto de Barajas en Madrid, el 20 de enero de 2020. Es más, García llegó a citarse con la número 2 de Nicolás Maduro en un encuentro en Caracas previsto para el 7 de octubre de 2021, tres meses después de que Pedro Sánchez destituyera por sorpresa a Ábalos como ministro de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  3. 3

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  5. 5

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  6. 6

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  7. 7

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  8. 8

    Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas
  9. 9

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  10. 10

    Tráfico volverá a instalar el radar de Barreda que se retiró con las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno