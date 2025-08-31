El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La infanta Leonor llega a Marín (Pontevedra) en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano el 13 de julio. EFE

Última parada en la formación militar

La primogénita de los Reyes ingresa este lunes como alférez alumna en la Academia del Aire de San Javier y compaginará las clases con su agenda institucional

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:04

Leonor de Borbón apura sus vacaciones antes de ingresar este lunes en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), iniciando ... así el que será su tercer y último año de instrucción en la Fuerzas Armadas. Será la última etapa de su formación militar como futura capitana general de los tres ejércitos, que comenzó en agosto de 2023 en la Academia Militar de Tierra de Zaragoza y que continuó un año después en la Escuela Naval Militar de Marín, donde finalizó con honores su exigente año en la Armada. Primero en el municipio pontevedrés, después en el crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano, para finalizar en la fragata Blas de Lezo. Maniobras, guardias y lecciones físicas y teóricas que superó y que le valieron para recibir el pasado 16 de julio la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco de manos del Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario
  2. 2

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  3. 3

    Quince rutas y más de la mitad del tráfico del Seve, en riesgo por los recortes de Ryanair
  4. 4

    Los vecinos contrarios al parking en Mataleñas presentan a Igual una alternativa sin autocaravanas
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6

    En Molledo y por el desfiladero hasta Potes
  7. 7

    Estudiantes en busca de piso: residencias casi llenas y habitaciones sueltas desde 300 euros
  8. 8

    «Mejor que en Cantabria no se va a estar, es el mejor sitio para vivir porque aquí está todo»
  9. 9

    El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»
  10. 10

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Última parada en la formación militar

Última parada en la formación militar