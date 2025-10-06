Vox reta al PP en Castilla y León, Extremadura y Aragón a negociar los presupuestos o a convocar elecciones: «Nos encantan»

Vox apremia a los gobiernos autonómicos del PP de Aragón, Extremadura y Castilla y León a sentarse con ellos para negociar «sin chantajes» los presupuestos ... de 2026 y si no, les reta a convocar elecciones. «Nos encantan las elecciones», ha asegurado este lunes el portavoz de la dirección nacional del partido, José Antonio Fúster.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, dibujó la semana pasada la posibilidad de convocar comicios si Vox no apoya sus presupuestos, un órdago que el partido de Santiago Abascal no tiene ningún problema en aceptar. «Si nos presentan una posición de fuerza de que, o aprobáis esto, o convocamos elecciones, pues convocad elecciones. Nos encantan las elecciones. Disfrutamos muchísimo las elecciones», ha presumido Fúster, al hilo de las últimas encuestas, que coinciden en otorgar a su partido un amplio crecimiento en toda España.

Vox, en cualquier caso, no se cierra a aprobar los presupuestos en las comunidades en las que el PP necesita de sus votos, pero sí pone la mesa unas condiciones que considera innegociables: salir del Pacto Verde, mayores restricciones a la inmigración, acabar con las subvenciones a sindicatos y a ONG «que promueven el tráfico de personas» y reducir «el gasto superfluo» de las administraciones. «Si hacen todo eso, estaremos encantados de sentarnos a debatir y, en su caso, aprobar los presupuestos. Si no, no», ha insistido Fúster.

De hecho, frente a las posturas de Guardiola o a la del presidente de Aragón, Jorge Azcón, la dirección de Vox contrapone el ejemplo de los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Carlos Mazón y Fernando López Miras, con los que resulta «sencillo» llegar a acuerdos porque «dan pasos concretos» en la dirección del partido de Abascal.

Además, Vox ha anunciado que se querellará contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero porque existen ya «pruebas evidentes» de que en 2006, durante el alto el fuego de ETA, dio un chivatazo a la banda terrorista para que no se produjeran detenciones por el 'caso Faisán'.