Muere la investigadora María Ealo de Sá

Ha fallecido María Ealo de Sá a la que conocí hace ya muchos años y de la que tengo una excelente opinión personal y profesional. ... María ha cultivado la amistad sincera y ha atesorado una excelente formación que ha proyectado allí donde ha tenido oportunidad de demostrarlo.

Se formó en varias universidades españolas, brasileñas y portuguesas: titulada en Portugués, Lengua y Literatura Inglesa, Filología Hispánica, máster en Arte y Arquitectura y doctora en Filosofía y Letras (Arte) por la Universidad Complutense de Madrid. Durante bastantes años ha impartido docencia en Santander, en varios centros de Brasil y acabaría como catedrática de Lengua Española de la Universidad Católica de Río de Janeiro y profesora numeraria por oposición del Ministerio de Educación y Cultura de Brasil.

Su vida ha transcurrido entre España, Portugal y Brasil. Y aún, en su vocación de servicio, se ha implicado en múltiples actividades, como la Asociación 'Cultura Viva' o la responsabilidad como Cónsul Honoraria de Brasil en Cantabria (1998-2010), cometido que ha seguido su hija, Carmen.

Y además de incansable docente, ha participado como conferenciante, tanto en España como en Portugal y Brasil, con un rigor y una altura científica digna de reseñarse. Pero donde ha destacado de forma especial, ha sido en la ingente labor investigadora y divulgadora que apabulla a cualquiera que constate su larga producción científica. Y aún más: ha sacado a la luz personajes de todo tipo, que permanecían casi olvidados en nuestra historia. De forma especial, el genial pintor Gerardo de Alvear, José de Madrazo o Merino del Nero; algunos de nuestros canteros y arquitectos trasmeranos, como es el caso de los Viar de Rasines, el ingeniero Pedro de Maeda o Juan de Castillo, arquitecto con cinco monumentos declarados como Patrimonio de la Humanidad, al que ha redescubierto y estudiado a fondo.

Aunque comenzó con una obra poética, 'Adeus!...' (Río de Janeiro, 1960), ha trabajado de forma tenaz e intensa sobre el arte románico en Cantabria, con publicaciones señeras, como 'Historia de la arquitectura y escultura en la abadía de Santillana del Mar', 'El Románico de Cantabria en sus cinco Colegiatas', 'Arte y Escultura de la Colegiata de Santillana del Mar', 'Pinturas murales de Santa María del Hito', 'Hallazgos prerrománicos en Cantabria: San Fructuoso de Lamiña', 'Pinturas Góticas de Sta. María de Hito', 'Pilas Bautismales del Valle de Valderredible', 'I Jornadas de Historia del Valle de Anievas, en la Iglesia de Cotillo-Anievas', 'El Románico en Cantabria y Portugal', etc., lo que la acreditan como una de las mejores conocedoras de nuestro arte románico.

Sería demasiado prolijo seguir por esta senda, que descubriría a una persona de una cultura inmensa y de una producción histórico-artística inconmensurable. Me siento orgulloso de su gran labor investigadora y científica; y de contar con su aprecio y amistad, que ha sido mutuo. Y quiero manifestar que Cantabria y España deben sentirse muy orgullosas por su gran labor científica, así como su activismo para desarrollar actividades culturales en Cantabria y defender con uñas y dientes el patrimonio arquitectónico cuando este ha estado en peligro, como el palacio de Pronillo, al que salvó de la piqueta hace ya medio siglo.

Y como colofón a una vida dedicada al estudio y la investigación, ha recibido merecidamente múltiples distinciones, la última la Estela de las Letras de Cantabria, cuya entrega resultó un emotivo acto humano y cultural sobradamente merecido.

Toda la cultura de Santander y Cantabria sienten esta irreparable pérdida humana y deseo transmitir a su hija Carmen y a sus nietas nuestra sentida solidaridad en estos momentos tristes, de ver como una madre y abuela se va de este mundo; todos sus amigos nos unimos al dolor familiar por esta irreparable pérdida.