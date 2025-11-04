El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rafael Calvo Ortega. DM
Obituario | Rafael Calvo Ortega - Jurista y exministro de Trabajo

Un hombre de la Transición, pero, sobre todo, un hombre bueno

Alfonso García-Moncó

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Rafael Calvo Ortega era una de las pocas personas que he conocido en que la bondad igualaba a la inteligencia. Sin duda, todos podemos conocer ... personas muy bien dotadas intelectualmente o que reúnen grandes valores morales, pero no es frecuente que eso suceda al mismo tiempo. Ese era Rafael Calvo Ortega, capaz de sacar adelante el Estatuto de los Trabajadores, todavía vigente, en medio de las tensiones de la Transición y crear una escuela universitaria potenciando lo mejor de sus discípulos, entre los cuales tengo el honor de encontrarme.

