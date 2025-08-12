El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luzdivina Moreno Pérez. DM

Luzdivina Moreno Pérez

Obituario
Una palentina que se hizo torrelaveguense por amor

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Martes, 12 de agosto 2025, 07:08

Nació en 1929 en Ligüenzana, una pequeña localidad palentina perteneciente al municipio de Cervera de Pisuerga, pero como tenía amigas en Torrelavega, pasaba algunas temporadas ... en la capital del Besaya, en casa de su inseparable amiga Rosi. Ludi, como todas las jóvenes de la época, frecuentaba el salón de baile Olimpia –también llamado salón de recreo– donde un joven, Pepe Abascal Ortiz, se fijó en ella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  5. 5

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  6. 6

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña
  7. 7

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  8. 8

    Una nueva generación de investigadores despega en Santander
  9. 9

    La flota del Cantábrico captura ya casi la mitad de la cuota de bonito en la mayor campaña de la historia
  10. 10 Un gran jugador de bolos y un apasionado de Casar de Periedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una palentina que se hizo torrelaveguense por amor

Una palentina que se hizo torrelaveguense por amor