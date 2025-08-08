Santoña despide a José Luis Hoya, un hombre querido y comprometido

Santoña acaba de despedir con pesar a José Luis Hoya Palacio, tras su fallecimiento a los 83 años de edad. Era un hombre muy conocido, ... valorado y querido, como consecuencia de las distintas facetas en las que se involucró, desde siempre, en la dinámica y la vida santoñesa.

Aunque volcado siempre en su familia (en su esposa Ana; en sus hijos José Luis, Ana, Alberto y María Jesús), alcanzó una gran relevancia como integrante de la empresa Conservas Hoya, fundada por su padre, Tomás, en 1940. Conservas Hoya es hoy una las principales fábricas de transformación de pescado de España, especialmente en lo relativo a la elaboración de bonito en conserva y filete de anchoa. Allí trabajó José Luis junto a sus hermanos Tomás, Maísa y Paquito (Salva atendió principalmente otras facetas de las actividades empresariales de la familia), y ahora son sus hijos y sobrinos (la tercera generación) quienes regentan la entidad.

A lo largo de estos 85 años, cientos de santoñeses han tenido la oportunidad de ganar sus jornales en aquellas instalaciones, lo que en su justa medida debe agradecerse, también, al concurso de José Luis. Pero hubo también un tiempo para la vida pública. En 1983, José Luis Hoya encabezó la candidatura de Alianza Popular (AP) en las elecciones municipales celebradas en Santoña, en las que, en medio de aquella marea de votos del Partido Socialista de Felipe González, obtuvo nada menos que seis concejales. Juan Andrés Berruezo, Dionisio García Cortázar, Andrés Ruiz Teja, Rosa De la Vega y José San Emeterio fueron no solo sus compañeros, sino a partir de entonces sus amigos.

Como líder de la oposición, colaboró lealmente con el entonces alcalde, el socialista Maxi Valle. De hecho, hasta el último de sus días, uno y otra han man tenido siempre una enorme amistad, de la que ambos se enorgullecían. Para uno y para otro, el bien general y el interés de los santoñeses estuvo siempre por encima de todo.

Ahora, todo eso ha quedado atrás, pero de José Luis Hoya quedará siempre un gran recuerdo en Santoña. Falleció el pasado 28 de julio. Dale, Señor, el descanso eterno.