Luzma Mantecón, en su restaurante 'El Casino' de Treceño.

Obituario

Luzma Mantecón - Cocinera y taurina
La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones

Nieves Bolado

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Desde Treceño, pasando por todo Valdáliga y media Cantabria; desde Sevilla hasta la aldea del Rocío, y en todos los lugares donde haya tradición taurina ... y 'jondo' acento andaluz, se llora, aún sin creerlo, la inesperada muerte de Luz María 'Luzma' Mantecón, que a los 63 años, al amanecer del día de San Roque, no despertó porque había iniciado un viaje hacia la eternidad en busca de su Chuspe porque, seguramente, ya no quería vivir un día mas sin el hombre al que amó por encima de todas las cosas; su corazón lo sabía y por eso dejó de latir.

