La voz que anunciaba a Torrelavega la llegada de marzo florido

Cultivó con dedicación el arte de la voz, dejando en cada nota el eco de su alma. Su legado sonoro perdurará en la memoria de quienes lo escucharon y lo amaron. Y su franca sonrisa. Ha fallecido Raúl Castillo Díaz, quedando en silencio los marceros de todas las edades, que harán mutis de sus voces cuando tengan que anunciar la llegada de marzo florido.

Nació Raúl en Campuzano, en abril de 1947, hijo de Primitivo y Beatriz, yéndose a vivir a Torres, cerca de la Real Compañía Asturiana de Minas, por el trabajo del cabeza de familia en el laboratorio. Se casó Raúl con Mari Cruz trasladándose la pareja a residir a Reinosa, cuando prestaba su trabajo para la firma Cristalería Puente, regresando el matrimonio a Torrelavega donde nacieron sus hijos Víctor Manuel, Raúl y Elena María. Por avatares de la vida, tuvo que cambiar de trabajo varias veces, incluso trasladándose fuera de Cantabria para sacar adelante a su familia. Hasta su jubilación estuvo empleado en la Biblioteca Municipal de Torrelavega, en el departamento de préstamo de libros.

Precisamente, la jubilación le permitió dedicarse con más ahínco si cabe a su pasión: la canción. Dotado de una extraordinaria voz, a los 15 años comenzó su andadura en el coro parroquial de Torres bajo la dirección de Pedro Camino. En 1980 se unió al coro Ronda Besaya donde permaneció hasta 2008, siendo distinguido con la medalla de oro de la entidad cuando esta cumplió su 25 aniversario. Pero su gran obra fue la fundación de la Ronda Marcera de Torrelavega. Como recuerda el actual director de esta entidad, Manuel Calleja Marcos, la ronda que él fundó «fue posible gracias a su talento y su pasión con el canto tradicional», lo que le llevó a la dirección del Coro Ronda de Tanos, del Coro del Valle de Iguña y, finalmente, de la Ronda Marcera de Torrelavega, donde ejerció no solo como director, sino también como parte de la junta directiva, siendo por sus méritos nombrado Marcero Mayor en el año 2015, en reconocimiento a su compromiso por las tradiciones de La Montaña.

Su sucesor destaca que, como director de la Ronda Marcera, «se caracterizó por su privilegiado oído, su minuciosidad y su obsesión por el cuidado de los detalles, siempre persiguiendo la perfección», y por su habilidad para conjugar voces de muy diferentes orígenes y formaciones, «asentando a la ronda como referente indiscutible de las masas en Cantabria». Además, en los últimos tres años, participó, con un encomiable esfuerzo personal, en la creación del proyecto de Las Marzucas, trabajo enfocado a asegurar la continuidad de las marzas, culminando el pasado 7 de marzo, en la plaza de La Llama, donde logró unir las voces de más de 400 escolares de 12 colegios, junto a la Ronda Marcera de Torrelavega, en un acto que quedará grabado en la memoria colectiva de la ciudad.

Ahora, desde la Casa del Padre, ya estará ensayando las voces de los coros celestiales. Descanse en paz.