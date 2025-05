El nuevo Papa y la IA

El cónclave para elegir al nuevo Papa comienza el 7 de mayo y durante estos días se están reuniendo en las congregaciones generales más de ... 180 cardenales, de los que 133, los que tienen menos de 80 años, votarán a puerta cerrada al sustituto de Francisco.

Me he preguntado qué pasaría si dentro del cónclave sus eminencias contaran con asistentes digitales con Inteligencia Artificial (IA). Ya sé que eso es imposible porque les está vetada cualquier comunicación con el exterior durante los días que se celebre el cónclave y hasta que un candidato consiga el apoyo de dos tercios de los electores y se produzca entonces la anhelada 'fumata blanca'.

Estoy tan confiado en las herramientas que proporciona la IA que, con su ayuda, al final de este artículo pongo una terna de aspirantes entre los que 'seguro' sale el nuevo Papa.

Con sus casi 2000 años de historia la Iglesia católica tiene protocolos y rituales de gran estabilidad y solidez. Más estabilidad incluso que la que tiene (o creíamos que tenía) el sistema eléctrico de España antes del apagón. Pero eso es otra historia.

Como dijo Pablo en su epístola a los Romanos (11:33) los 'caminos del Señor son inescrutables', y el Espíritu Santo utilizará en cada momento los medios disponibles para comunicar con los humanos, sean cardenales, sacerdotes, creyentes o ateos. De hecho, es de sobra sabido que las pinturas en la Capilla Sixtina de Botticelli y Perugino así como las de Miguel Ángel en la bóveda inspiran a sus eminencias durante el proceso.

Supongo y espero que el cardenal milenial Mykola Bychok haya probado e incluso utilice las herramientas de consulta digital incluyendo la IA, puesto que se sabe que es un usuario asiduo de las redes sociales dentro de su actividad pastoral.

Los cardenales Tolentino de Mendonça (Portugal), Silvano Tomasi (Italia), Willem Eijk (Países Bajos) y Luis Antonio Tagle (Filipinas) destacan también por su experiencia o liderazgo en herramientas digitales, ya sea por su uso pastoral, su impulso a la innovación tecnológica o su reflexión ética sobre la inteligencia artificial y la comunicación digital en la Iglesia.

Las conversaciones que los cardenales están manteniendo durante los nueve días de luto oficial por el Papa fallecido son formales e informales, lo mismo que las de cualquier grupo humano. La depurada gobernanza de la Iglesia para este proceso permitirá llegar al cónclave con unas ideas bastante claras sobre qué tipo de Papa se precisa para la nueva etapa que se abre. Confío en que entre sus eminencias y ayudantes habrá personas avezadas en el uso y discriminación de fuentes confiables y avanzadas con herramientas de consulta con criterio, donde las que son digitales y de uso sensato de la IA pueden ayudar.

Yo me he puesto mentalmente en el lugar de un cardenal, algo a lo que difícilmente puedo aspirar porque entre mis planes no está el ser ordenado presbítero, un requisito que no ha sido siempre así. De hecho, entre los siglos XIV a XIX, cuando se elegía un nuevo Papa, éste nombraba a una persona joven de su confianza –que normalmente era un sobrino– como cardenal vitalicio, costumbre que dio lugar al llamado 'nepotismo' ('nipote' es sobrino o nieto en italiano). Este nuevo cardenal no necesitaba ser presbítero, el último caso documentado fue el de Teodolfo Mertel, nombrado cardenal diácono en 1858 y nunca llegó a ser sacerdote. Además, eran cardenales que podían vivir muchos años detentando el poder en Roma. El cardenal Pietro Ottoboni, sobrino nieto del Papa Alejandro VIII, murió en el año 1790, 49 años después de su tío abuelo Papa. Este cardenal ejerció su poder e influencia en Roma durante ese largo periodo que coincidió con el mandato de nada menos que seis papas.

Con estos detalles y curiosidades que cuento, alguien podría pensar de mí que soy un estudioso de los cónclaves y la historia de los cardenales, pero no es así. Simplemente soy un usuario curioso provisto con fuentes digitales que puedo contrastar, saber quién y dónde las ha escrito y puedo integrar su conocimiento haciendo las preguntas adecuadas a una IA.

Se objetará, con razón, que en Internet no hay acceso fácil a las fuentes primarias mejor contrastadas y que los medios de comunicación de prestigio tienen sus contenidos protegidos para los usuarios de pago, y es verdad, pero hay por ahí mucho conocimiento válido que puede servir para hacer una predicción, quien sabe si certera.

Yo estoy convencido que el nuevo Papa será uno de estos tres cardenales: el italiano Pietro Parolin (70 años), el filipino Luis Antonio Tagle (67) o el paraguayo nacido español Cristóbal López Romero (72). No tardaremos mucho en saber si he acertado con ayuda de la IA.