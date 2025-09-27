En la ciudad irlandesa de Belfast, un sacerdote católico, un pastor protestante y un rabino judío se enzarzaron en una discusión teológica. De pronto se ... apareció un ángel y les dijo: «Dios os envía sus bendiciones. Formulad cada uno un deseo de paz y será satisfecho por el Todopoderoso». El pastor dijo: «Que desaparezcan todos los católicos de nuestra hermosa isla y así reinará la paz». A continuación, el sacerdote exclamó: «Que no quede un solo protestante en nuestro sagrado suelo irlandés y vendrá la paz a nuestra isla». «¿Qué dices tú?», le preguntó el ángel al rabino judío. «Es que tú no tienes ningún deseo?». «No», respondió el rabino. «Me conformo con que se cumplan los deseos de estos dos caballeros?».

Tierra Santa, Ucrania y Medio Oriente. Sudán del Sur, Myanmar y Etiopía. El Sahel, Haití, Armenia y la región de Taiwán, son territorios en conflicto armado. Pero no sólo están las guerras abiertas que desangran a la Humanidad. También está el terrorismo en sus múltiples maneras y la violencia que hace de este mundo una III Guerra Mundial a plazos.

La paz se construye poco a poco, y a su vez es excesivamente frágil. En ocasiones, sólo se valora cuando no la tenemos. Por eso es necesario trabajarla día a día, y recordar que no compete solo a los políticos, sino a cada uno de nosotros. El deseo del rabino no es la solución. Ojalá seamos capaces de soñar un mundo justo y fraterno, donde todos los pueblos y religiones puedan convivir en paz, donde todos nos sintamos hijos de Dios, y por tanto vivamos como hermanos en esta gran familia que formamos como Humanidad.