El deseo del rabino

Agustín Riveiro

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:39

En la ciudad irlandesa de Belfast, un sacerdote católico, un pastor protestante y un rabino judío se enzarzaron en una discusión teológica. De pronto se ... apareció un ángel y les dijo: «Dios os envía sus bendiciones. Formulad cada uno un deseo de paz y será satisfecho por el Todopoderoso». El pastor dijo: «Que desaparezcan todos los católicos de nuestra hermosa isla y así reinará la paz». A continuación, el sacerdote exclamó: «Que no quede un solo protestante en nuestro sagrado suelo irlandés y vendrá la paz a nuestra isla». «¿Qué dices tú?», le preguntó el ángel al rabino judío. «Es que tú no tienes ningún deseo?». «No», respondió el rabino. «Me conformo con que se cumplan los deseos de estos dos caballeros?».

