Jesús, que vino al mundo para anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos… (Lc. 4,18) es el fundamento ... de toda la doctrina social de la Iglesia. Las enseñanzas y los gestos de Jesús calaron hondo en los primeros cristianos, nadie que tuviera necesidad les era ajeno, por eso, ellos mismos ponían sus bienes en común y compartían todas las cosas. El profundo cambio que se produjo en la comunidad cristiana durante el siglo IV, que pasó de perseguida a ser reconocida y agasajada por los poderes romanos, hizo que los Padres de la Iglesia alertaran de este peligro, (san Agustín, san Jerónimo, san Ambrosio…)

El 15 de mayo de 1891, el papa León XIII hizo pública la encíclica Rerum novarun, primer documento oficial de la Iglesia sobre la cuestión social. Su enseñanza se puede resumir en cuatro puntos: derecho a la propiedad privada; Estado subsidiario, salario justo y derecho a asociarse. Después de este preámbulo, viene un Papa, Vicario de Cristo, agustino, y cuyo nombre le pone como sucesor nominal de León XIII. En este contexto debemos de entender la encíclica Dilexi te.

Dilexi te. 'Te he amado'. Constituye un documento que nos ayuda a entender lo que dice la Iglesia hoy sobre cómo debemos afrontar nosotros, y la propia institución, nuestra relación con los vulnerables. Pero la encíclica también nos invita a la luz de la historia de la Iglesia, a no perder el norte y a saber que la llamada a proteger la dignidad de cada persona, a trabajar por la solidaridad y el bien común, es una llamada para hacerlo desde todas las comunidades y con las comunidades.