El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dilexi te

Agustín Riveiro

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Jesús, que vino al mundo para anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos… (Lc. 4,18) es el fundamento ... de toda la doctrina social de la Iglesia. Las enseñanzas y los gestos de Jesús calaron hondo en los primeros cristianos, nadie que tuviera necesidad les era ajeno, por eso, ellos mismos ponían sus bienes en común y compartían todas las cosas. El profundo cambio que se produjo en la comunidad cristiana durante el siglo IV, que pasó de perseguida a ser reconocida y agasajada por los poderes romanos, hizo que los Padres de la Iglesia alertaran de este peligro, (san Agustín, san Jerónimo, san Ambrosio…)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  2. 2

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  3. 3

    Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
  4. 4

    Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  7. 7

    El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto
  8. 8

    Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega
  9. 9

    «Lo que me ha colocado en el mundo, lo que me crea y lo que soy, es la música»
  10. 10 El fiscal superior de Cantabria ve «injusto» el fallo que inhabilita a García Ortiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Dilexi te