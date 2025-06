Jesús no irá a la PAU

Comenta Compartir

Actualizando los parámetros, de ser hoy, Jesús no se podría presentar a la PAU. Jesús no tiene buena memoria: el padre de la parábola del ... hijo pródigo no se enfada con el hijo, sino que le reconoce en su dignidad y lo celebra con una fiesta. Tampoco sabe matemáticas. En la parábola de la oveja perdida, el pastor deja a las noventa y nueve y se va a buscar a la perdida. Jesús cree erróneamente que uno equivale a noventa y nueve. En lógica matemática, una mujer que tiene diez monedas se alegra al encontrar la buscada, y se alegra tanto que hace una fiesta para todas sus amigas, solución más cara que el hallazgo.

En funcionamiento de la empresa y diseño de modelos de negocio, suspendería. Su idea de una empresa en la que cobran igual los que hacen toda la jornada y los que solo aparecen a última hora, desembocaría en una huelga. En biología, sacaría a la profesora de quicio al mantener que es capaz de resucitar a los muertos. En física no pasaría el test, al mantener que se puede andar sobre el agua. En química, en la práctica usó tinajas en lugar de probetas para cambiar el agua en vino, El profesor, D. Laurentius Baculum, no daba crédito, aunque aseveró que el vino era muy bueno. Dominaba el arameo (hebreo vulgar), pero el latín fue siempre su cruz. En oratoria se desenvolvía con gran soltura, aunque sus discursos, como el de las bienaventuranzas, presentaban una realidad deformada, (dichosos los pobres, los que lloran…) Concluyendo, podría ser derivado a un módulo de FP, (Ebanistería), pero nunca accedería a la PAU.

