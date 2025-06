Un libro para el verano

Hace algún tiempo inicié esta sección. Llega el verano y tengo que pensar qué libro les presento, la responsabilidad empieza a ser grande. Sin más ... preámbulos les diré que me he fijado en el trabajo de Jesús Colina 'Dios nos quiere' sobre la vida y pensamiento de Robert Francis Prevost, León XIV. Editorial: Libros Libres. Idioma: Castellano. Número de páginas: 160. Año de edición: 2025.

Jesús Colina es corresponsal en el Vaticano de medios de información internacionales desde 1991. El Papa Benedicto XVI le nombró consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales.

Dice el autor que «lo que realmente me ayudó para escribir este libro fue un descubrimiento evidente. La vida del nuevo Papa, su pensamiento, su espiritualidad, están totalmente influenciados por Agustín de Hipona». Después de la Biblia, Agustín es el autor que más cita. Es su padre espiritual (así se presentó al ser elegido Papa). Robert Prevost hace a san Agustín actual. En particular, su espiritualidad constituye un apasionante viaje en la propia interioridad, expresada de manera paradigmática en la frase: «Noli foras ire, in te ipsum redi: in interiore homine habitat veritas» (No salgas fuera de ti, entra dentro de ti mismo: en el hombre interior habita la verdad, De Vera Religione, 39, 72)

De ahí surge la experiencia central de la vida de Robert Prevost: el encuentro personal con Cristo. El título del libro tiene que ver con las primeras palabras del pontífice: «Dios nos quiere» a las que siguieron: «¡Dios os ama a todos y el mal no prevalecerá!» El Papa también ha hablado de paz y de unidad… Aunque creo que reflexionar sobre el título del libro ya es un buen comienzo.