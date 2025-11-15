El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿Miel o vinagre?

Agustín Riveiro

Padre agustino

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:33

El Día Mundial de la Amabilidad o bondad es celebrado el 13 de noviembre. Es un día que anima a abolir las etiquetas, las diferencias, ... las 'fronteras' por distintas causas o razones. Algunos minutos de nuestro tiempo bastan para difundir a nuestro alrededor la sonrisa y el buen humor. San Francisco de Sales, santo de la amabilidad, decía: «Más moscas se atrapan con una cucharada de miel que con un barril de vinagre». Esta frase nos impele a recordar que tratar bien a los demás, empáticamente, con dulzura, educación y una sonrisa, tiene una fuerza transformadora. No se trata de impostar, ni de marketing emocional, sencillamente es optar conscientemente por la bondad como estilo de vida. Es fácil creer y actuar pensando que la rapidez, la inmediatez, la practicidad a la hora de trabajar y obtener resultados, debe ser lo prioritario. En la misma línea, ese ir al fondo, nos puede llevar a olvidar las formas. Solemos pensar que ser amable es algo menor, que no cambia el mundo, ni nuestro pequeño mundo. Otra forma de ver las cosas, nos dice que es la manera concreta de hacer presente el amor en lo cotidiano. Toca plantearnos de qué vamos por la vida, si somos miel o vinagre. La miel endulza, suaviza, reconforta. Ser amables no es rendirse ni permitirlo todo: es elegir el mejor camino para llegar al corazón del otro.El refranero nos dice que «con miel cualquier pastel sabe bien», pero también nos avisa de que «no se hizo la miel para la boca del asno». Trece de noviembre, Todos los Santos de la Orden Agustiniana. Bondad y santidad, modo y fin del mismo camino.

