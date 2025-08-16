El perro, en 'Las meninas', es un mastín leonés, una raza de perro grande y fuerte, tradicionalmente usada para la protección del ganado. En el ... cuadro, el perro aparece a los pies de Nicolasito Pertusato, uno de los enanos de la corte, quien lo pisa con el pie. Aunque está en una posición de descanso, el perro no reacciona, mostrando una actitud serena y tranquila. El perro en 'Las meninas' es un elemento importante de la composición y, aunque no se conoce su nombre real, se especula que podría ser un perro llamado León, líder de la jauría de Felipe IV.

El perro, al igual que los demás personajes del cuadro, parece formar parte del ambiente cotidiano de la corte española en el siglo XVII. Además de su función como elemento visual, el perro en 'Las meninas' ha sido interpretado como un símbolo de lealtad y como un amigo fiel y compañero de juegos.

Durante 700 años, la trashumancia ha sido un poderoso motor de la economía en España y sólo la lana de la oveja merina llegó a suponer el 10% de la economía nacional. En el siglo XVIII circulaban por España cinco millones de ovejas merinas. Para defender las merinas del lobo se seleccionan perros mastines. La existencia de un excelente perro ganadero da lugar a una selección imposible de hacer en las mismas épocas en los otros mastines mediterráneos.

El perro de 'Las meninas' y de las merinas es el mismo y simboliza igualmente lealtad, fidelidad y sacrificio. «Más corre un galgo que un mastín, pero si el camino es largo, corre más el mastín que el galgo».