Recordando a un misionero

Agustín Riveiro

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:24

Comenta

Cuando llega la celebración del Domud, escribo sobre un misionero. Siempre me impactó en Pedro su espíritu, su alma inquieta y su coherencia. Hoy traigo ... a estas líneas una noticia vieja, del 24 de marzo de 2015. En ella se nos decía que había muerto el P. Pedro Rubio en Tanzania, donde había pasado 20 años de misionero, después de ser provincial (1982-1990) y de haber sido candidato para general de la Orden de San Agustín. Cursado Derecho Canónico, en 1980 publicó su libro 'Recordar', compendio de frases de San Agustín, práctico y bien documentado. Ya provincial, escribió 'A modo de refranero agustiniano' (Citas de frases de San Agustín).

