El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Regalo de Navidad

Agustín Riveiro

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:40

Comenta

Fue en Zamora; iba de excursión. Como Dios no descansa, lo que ocurrió fue cosa de él. Al salir de la Iglesia Arciprestal de San ... Pedro y San Ildefonso, me encuentro con Jaime, un joven con discapacidad intelectual. A mí, estas personas me producen una inmensa ternura. Posiblemente me hagan recordar mi voluntariado como seminarista. El caso es que, mirando de reojo a sus padres, le pido que me de un abrazo. Con una sencillez que me conmueve, sin decir palabra, lo hace. Siento entonces una bondad y transparencia que me transforman, me llenan de alegría. Entonces olvido la dura semana y me encuentro, como dice el lema de las Edades del Hombre, lleno de EsperanZa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  2. 2

    Santander ya deslumbra por Navidad
  3. 3

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria
  4. 4

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»
  5. 5 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  6. 6

    La mayoría de los comercios en Cantabria abre este sábado pero cierra domingo y lunes
  7. 7

    El alcalde de Villaescusa espera que al monitor acusado «le caiga la mayor pena por el daño que ha hecho»
  8. 8 Volotea estrena hoy la ruta a Granada y quiere «seguir creciendo»
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10

    La «invasión» de jabalíes preocupa en Somo y Loredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Regalo de Navidad