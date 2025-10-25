El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Administrador de fincas de oficio, una figura imprescindible

El Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria solicita la implicación de los principales ayuntamientos de la región para impulsar su creación y mejorar la convivencia vecinal

Alberto Ruiz-Capillas Tapia

Alberto Ruiz-Capillas Tapia

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:34

Comenta

Aestas alturas, nadie discute la creciente complejidad que conlleva la gobernanza de una comunidad de propietarios. Gestionar con eficacia y solvencia el patrimonio común, preservar ... la salud y seguridad del edificio en las mejores condiciones, coordinar las obras de mantenimiento, las reparaciones, los servicios de proveedores externos y la solicitud de subvenciones, cumplir con las diferentes leyes, regulaciones y normativas fiscales que eviten posibles sanciones y problemas legales, o facilitar una pacífica y armónica convivencia entre todos los vecinos promoviendo el diálogo ante los conflictos o disputas que pudieran surgir, son algunas de las principales responsabilidades inherentes a la vida en comunidad. Asumirlas con las mayores garantías requiere del asesoramiento y la participación de un profesional formado y capacitado: el administrador de fincas colegiado (AFC).

