Lo habrán pensado

Alfonso del Río

Alfonso del Río

Martes, 21 de octubre 2025, 07:16

Me enerva que al inquirir sobre la procedencia de hacer una cosa de una u otra manera, la respuesta sea que «siempre se ha hecho ... así», o será así porque «lo tendrán pensado». Sin perjuicio de que pueda cuestionarse que se piense todo lo que se hace, el hecho de que se haya pensado no significa que se haya pensado bien.

