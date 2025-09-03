El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La hambruna de Hamás en Gaza

La privación es un arma de guerra más del Movimiento de Resistencia contra Israel a costa de los gazatíes más vulnerables

Andrés Montero

Andrés Montero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:14

Es tanta la saturación de información sobre Israel y Palestina, tan intratable el entramado de realidades tergiversadas y de adhesiones inamovibles en uno y otro ... bando, que queda la impresión de que cualquier punto de vista que se proponga se diluirá antes incluso de ser pensado. Domina una suerte de impotencia frente a la acumulación de verdades falsas. Hasta es temerario defender una mínima razón israelí ante auditorios europeos en general, españoles en particular.

