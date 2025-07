Una oportunidad para avanzar

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno Central y la Generalitat en torno a la financiación autonómica abre una nueva ventana de oportunidad para remodelar el ... Sistema de Financiación Autonómica (SFA) en el que sería deseable un dialogo y negociación con argumentos sólidos y reales y no con titulares alejados de la realidad, como acaba de hacer nuestra presidenta, anunciando la pérdida de 400 millones para Cantabria, algo que no va a suceder.

Tres aspectos del contexto son importantes destacar. Con el SFA vigente todas las comunidades están infrafinanciadas y lleva caducado once años. Su revisión es imperiosa. El acuerdo alcanzado estos días en Cataluña es el inicio de un largo camino, pues lo que se ha pactado son los pilares del sistema pendiente de concreciones importantes que nos permitirán, cuando se especifiquen, definir su bondad o no. Todas las revisiones del SFA han comenzado igual: Cataluña avanza una propuesta, que después acuerda con el Gobierno Central y a la que se suman todas las CC AA.

La propuesta actual supone un cambio de paradigma con respecto al actual. En esencia implica que cada comunidad recaude la mayoría de los tributos y después aporte al Estado un porcentaje de los mismos para sufragar sus actividades en la misma, así como una aportación a la solidaridad para con el resto de las CC AA respetando el principio de ordinalidad. El modelo puede ser extensible al resto de comunidades que lo deseen. En el acuerdo alcanzado Cataluña no sale del régimen común.

La propuesta tiene aspectos positivos que deben ser destacado, así como dudas que se deben de clarificar.

Profundiza en el autogobierno. Las CC AA tendrán más capacidad de actuar sobre sus ingresos. Habrá que ver hasta qué punto. Eso sí, los gobiernos autonómicos deberán respetar «la legislación europea» y se crearán «mecanismos adicionales» para que no puedan hacer «competencia fiscal a la baja». Con todo ello se incentiva la corresponsabilidad fiscal.

Aporta más claridad, en el actual SFA las comunidades se financian a través de varios fondos estatales que dan pie a resultados incoherentes.

Aumenta la transparencia, la idea es que el nuevo modelo se amolde a las necesidades de todas las comunidades. Así, el Gobierno promete «transparencia» en «el cálculo de la cesta de tributos». También garantiza que la «nivelación» entre comunidades con menos y más capacidad económica se hará «de acuerdo a criterios objetivos».

Se acabaría con el sistema actual de 'anticipos' por el cual el Estado avanza los recursos a las comunidades y, al cabo de dos años, los liquida. Es decir, paga la diferencia. Con esta fórmula se generan desajustes y las comunidades nunca saben con precisión de cuántos recursos dispondrán.

Las dudas surgen de varios aspectos relevantes. ¿Cómo se calcula tanto la aportación al Estado como a la solidaridad? Pues, por un lado, condiciona el tamaño y la capacidad del Estado y por otro la financiación adecuada para las comunidades con menos recursos. Ambos son aspectos relevantes que condicionaran la valoración del nuevo SFA.

Se plantea por parte de algunos que conceder la recaudación a las Agencias Tributarias de las CC AA implicaría un aumento del coste recaudatorio, de menor eficacia en la lucha contra el fraude, de diferencias en la inspección y de un mayor coste del cumplimiento tributario para muchas empresas. Aspectos todos a tener en cuenta pero que se podrían solventar por la vía del consorcio entre las distintas agencias garantizando el buen funcionamiento de la administración tributaria de España. El artículo 156 de la Constitución permite a las CC AA actuar como delegados o colaboradores el Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios. Estamos ante la oportunidad de ver una agencia 'estatal' de verdad, independiente, trabajando en red, que sirva a todas las administraciones. Una pieza clave de un esquema federal.

Otro aspecto que genera polémica es cómo aplicar el concepto de ordinalidad, pues el texto pactado se presta a confusión. Se trata de una figura copiada del sistema alemán. Desde mi punto de vista se trataría que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere el orden de rentas per cápita entre las comunidades autónomas que existía antes de su aplicación, algo bastante sensato, se trata de pautar la solidaridad de forma no tenga efectos indeseados.

El proceso acaba de comenzar, la propuesta ha de pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y por el Parlamento para modificar tres leyes. Quiero esto decir que existirá multilateralidad. Nunca un SFA será el resultado solo de un acuerdo bilateral.

Tenemos ante nosotros una propuesta que nos abre un camino al diálogo, la negociación y el acuerdo, para que todas las CC AA obtengan mayores ingresos. ¿Qué es lo que plantea el PP además de lugares comunes, exageraciones sin fundamento, cuando no mentiras? Nada.