Apatía y barbarie en el Polo Norte

Hace 29 años se estableció que e edificio de 'La Horadada' poseía la singularidad suficiente como para contar con un nivel de protección «estructural»

Antonio Bezanilla

Antonio Bezanilla

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:14

Apenas hace unos meses quedó expuesto en una tribuna lo singular de la historia y del edificio siempre denominado por sus promotoras balneario 'Polo Norte'. ... Hasta que se convirtió en 'La Horadada'… Vuelve ahora el asunto a ser noticia y, aunque esto pueda ser clamar en el desierto (como dijo Isaías 40, 3) o majar en hierro frío (como se dice en 'El Quijote' II, capítulo 6), conviene recordar que lo trascendente del caso es que hay un instrumento de protección del patrimonio histórico-artístico de Santander (y de Cantabria, porque es BIC, Bien de Interés Cultural) en el que se estableció apenas hace 29 años que ese edificio poseía la singularidad suficiente como para contar con un nivel de protección «estructural», el segundo con más exigencias tras la «integral».

