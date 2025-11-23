El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El otro ADN

Antonio Lamadrid

Antonio Lamadrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Conocemos el significado del ADN (Ácido Desoxirribonucleico), incluso lo utilizamos para referirnos, de forma metafórica, como algo impreso en otro tipo de aspectos de la ... persona o de las organizaciones. Pero hoy quiero hablar de otro tipo de ADN, de otro condicionante, no exactamente genético, sino que proviene de las circunstancias en las que empezamos a construir el software con el que nos vamos a desenvolver en nuestras vidas, sobre todo a nivel relacional. Me refiero al Ambiente Desde Nacimiento; este es el otro ADN y sobre el que, personalmente, creo que hay mucha más influencia en cómo somos que el anterior. El ADN del ambiente es el que condiciona y va construyendo nuestra personalidad en los primeros años de vida, justo desde el momento del nacimiento, incluso antes, en el seno de nuestra madre; buena parte de sus emociones y del constructo de su personalidad, que se ha forjado en su propio ambiente, incide en el nuestro antes de nacer.

