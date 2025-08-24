El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Afantasia

Qué hermoso es que seamos diferentes; si fuéramos iguales, ya nos habríamos extinguido

Antonio Lamadrid

Antonio Lamadrid

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:36

T iempo atrás tuve conocimiento de una enfermedad de la que quizá, como me sucedía a mí, no hayas sido nunca consciente y es la ... afantasia. Se trata de la dificultad que sufren algunas personas de no ser capaces de visualizar objetos, personas o cualquier otro tipo de cosas, en su mente, en su imaginación. En mi caso particular, dado que soy una persona con una imaginación muy visual, la verdad es que me cuesta imaginar que alguien no pueda disfrutar de estas sensaciones, cuando recordamos o imaginamos situaciones o personas a las que somos capaces de visualizar en nuestros pensamientos. Esto también me lleva a comentar muchas otras deficiencias que, para los que somos, como es mi caso, absolutamente normales y vulgares, nos cuesta reconocer en otras personas. Se me viene a la mente ahora las personas con algún tipo de psicopatía, los que denominamos psicópatas y que absolutamente nada tienen que ver con los asesinos que vemos en las películas y excepcionalmente en la vida real, que en la mayor parte de los casos se debe a una carencia de neuronas espejo, que es un tipo especial de neurona que permite empatizar o sentir lo que el otro siente, en un momento determinado. También, por ejemplo, se me viene a la mente la dificultad que tienen también algunas personas en reconocer los gestos y las expresiones gestuales, no verbales, con las que muchos de nosotros damos a entender nuestros sentimientos o pensamientos, sin pronunciar palabra alguna.

Espacios grises

eldiariomontanes Afantasia