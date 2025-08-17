El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

«Empresabios»

Hay personas que saben elegir muy bien a sus compañeros de viaje

Antonio Lamadrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:27

H enry Ford, el fundador de la casa de automóviles, es, probablemente, el empresario del Siglo XX que más admiro y no sólo por sus ... logros empresariales e industriales, sino por todas las frases y anécdotas que fue capaz de dejar por el camino y de las cuales podemos aprender. Una de ellas, que he conocido recientemente, y que ahora quiero compartir contigo, me parece fascinante. Estaba este hombre seleccionando entre dos candidatos a ingeniero en su planta de producción y les invitó a ambos a cenar. Los dos poseían una formación excepcional y Henry Ford, seguramente, les reunió para ser capaz de percibir algún detalle que le permitiera tomar la decisión sobre cuál era el mejor candidato posible para su fábrica. Al terminar la cena, el empresario le dijo a uno de los dos: «estás contratado, pásate por la fábrica mañana para incorporarte». Al otro le dijo que lamentaba no poderle contratar pero que ya había tomado la decisión al respecto. El segundo, sintiéndose dolido por la decisión, que no entendía, le preguntó por el motivo de la misma, a lo que Ford le contestó, más o menos de este modo: «Cuando les han puesto la carne en el plato, su compañero ha partido un trozo, lo ha probado y luego le ha puesto un poco de sal pues, efectivamente, estaba sosa, pero usted, sin comprobar si tenía o no tenía sal, directamente le ha puesto sal a la carne antes de probarla».

  El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
