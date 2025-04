La riqueza cuesta

¿En qué consiste la riqueza? Yo creo que en tener mucho de algo valioso y que los demás tienen poco o carecen de ello. ... Por eso la riqueza no la podemos asociar sólo a lo monetario, la riqueza va más allá y cuando eres auténticamente rico y algo, especialmente tuyo, se convierte en valioso, muchas veces eso produce dinero, que es a lo que llamamos riqueza.

Hace años había una serie de televisión que se llamaba 'Fama', en la que la protagonista le decía a sus alumnos «la fama cuesta». Bien, pues la riqueza también cuesta, incluso cuando llevamos una mina de oro dentro de nosotros mismos hay que picar piedra para separar el oro de lo que no es valioso.

Vivimos en una sociedad en la que las redes sociales se han convertido en los escaparates en los que nuestros jóvenes se miran para tratar de identificarse con cantantes, artistas, influencers, deportistas, empresarios de éxito, etc. y solamente se fijan en los aspectos externos de esos personajes, sin darse cuenta de que todos, sin excepción, han tenido que trabajar y que esforzarse para llegar a donde han llegado. Son visibles en los puntos álgidos de sus carreras y, si las cabezas no están bien amuebladas, lo que se percibe en ellos es que esa vida, que son capaces de mostrar ahora, es una vida regalada, y no se dan cuenta que el único modo de conseguirlo es con esfuerzo y el esfuerzo cuesta.

Para que a uno le toque la Lotería de Navidad, por ejemplo, hay que tener el décimo en el bolsillo. Para que una persona sea capaz de llegar a tener de algo, mucho más que los demás, debe tener una base, hay que ser bueno, diestro, especialmente valioso en algo y, a partir de ahí, trabajar y trabajar para cultivar ese terreno y que de los frutos que esperamos de él.

Si tu objetivo en la vida es tener dinero seguramente no lo vas a conseguir y vivirás toda tu vida sintiéndote miserable por no haber llegado a tenerlo en demasía. Si tu objetivo es ser rico en habilidades, en conocimientos, en cultivar tus dones, entonces lo serás y seguramente tendrás dinero como consecuencia de ello. La riqueza del dinero simple y lirondo, esa, se va con tremenda facilidad, incluso cuando lo que heredas es solo dinero. Ahora bien si te han dejado en herencia, además de dinero, una formación excelente, entonces serás capaz de continuar la saga de tu familia mejorando aquello que pusieron a tu disposición y si, además, lo haces con humildad, entonces serás inigualable, porque la humildad nos engrandece a todos como seres humanos, como personas que merecemos el mayor aprecio, tengamos lo que tengamos.