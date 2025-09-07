Trabajar en donde quieras

Últimamente hay bastantes chicos a los que les estoy recomendando, desde la experiencia, que se formen, estudien o se capaciten cumpliendo tres premisas: estudia aquello ... en lo que sientas que eres muy bueno, que además coincida con que te gusta y finalmente que te permita ganar el dinero suficiente como para poder tener una vida en la que el dinero no sea un problema.

Para el primer ingrediente uno tiene que ser capaz de conocerse (autoconocimiento) para saber en qué eres bueno, es decir en qué te distingues por encima de la media. Tradicionalmente siempre hemos hablado de ciencias y de letras, de personas con cualidades especiales para la música, el deporte, las manualidades, la atención a las personas, etc. Siempre les digo ¿en qué eres bueno? ¿Qué sientes que se te da muy bien? Y esta pregunta suele venir acompañada del siguiente ingrediente, porque casi siempre suele coincidir que en lo que somos muy buenos es aquello que más nos gusta, es en donde sentimos que destacamos, por encima de los demás y disfrutamos con lo que hacemos, con independencia del reconocimiento ajeno. La satisfacción que produce desempeñar algo que nos gusta no tiene límite, hace fácil lo difícil, nos permite conseguir resultados extraordinarios y sobre todo permite que dediquemos todo el tiempo que haga falta, porque nada nos cansa, todo fluye a favor del sentido de lo que hacemos. Como se suele decir, nos sentimos realizados.

El tercer ingrediente viene como consecuencia de los otros dos, es decir si disfrutamos con lo que hacemos y además somos buenos en ello, la sociedad, el entorno del trabajo, las empresas, nos lo va a premiar, porque vamos a ser singulares, únicos, a veces exclusivos, para hacer un trabajo en el que otros o están menos capacitados o tienen menos habilidades para llevarlo a cabo. De este modo el dinero es un premio a la buena ejecución y sin pretender ser millonarios, porque nadie que lo ha sido, o que lo es, lo pretendía desde un inicio, habremos conseguido nuestros sueños, que no son otros que el de ser capaces de ejecutar aquellos proyectos que la vida nos ha ido poniendo por delante en función de nuestras capacidades.

Al final conseguimos lo que escribo en el titular, trabajar en donde quieras, es decir en la relación de oferta y demanda laboral, quien consigue ser brillante en lo que hace elige en donde hacerlo, elige la empresa o la crea o se capacita para una Función Pública que le satisfaga. Te acabas convirtiendo en el tipo de persona que todos quisieran contratar o con el que todos quisieran emprender, y logran el máximo del desempeño, que es elegir dónde y con quién hacerlo.