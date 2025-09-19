El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santandereando

Acanticidio

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:13

Asesinato del acanto. Escabechina vegetal. ¡Ay qué horror y qué dolor! Acanto. Ala de ángel, gloriosa ala verde de ángel verde y vuelo verde y ... silbo verde. Planta hiperclásica donde las haya, que silba (¡vaya que si silba!) cuando lanza al vacío la pepita de la reproducción (semilla) para que risueña crezca una nueva planta doquiera caiga. Paso varias veces al día frente al desaguisado, paisaje vegetal de ominoso exterminio. De verlo y no creerlo. Con nocturnidad y alevosía, una mano anónima sin nada mejor que hacer ha borrado del mapa, por su raíz rapado, el macizo de acantos que en silvestre apretón crecía, florecía y silbaba a los viandantes en la avenida de los Infantes, nº 5, rinconada de la parada del autobús circular, donde la añorada tienduca de Obregón.

