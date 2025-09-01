Aleluya de Santo Toribio

Por si el tiempo la respeta:

1. En Gallaecia nace Toribio bendito, / con cuerpo sano y rostro bonito.

2. Desde joven siente el amor divino, / ... emprende la ruta del Santo Camino.

3. En Jerusalén acrecienta su fe, / buscando reliquias con avidez.

4. Gozoso recibe un gran trozo sagrado, / de la cruz de Cristo crucificado.

5. El sacro leño trae a Occidente, / cruzando el mar con celo ardiente.

6. Hispania cruza en sigilosa misión, / con el lignum crucis en un arcón.

7. En Liébana, lugar apartado, / de espolios e infieles lo deja guardado.

8. San Martín de Turieno, lugar de oración, / universal faro de salvación.

9. Los monjes rezan, estudian y cantan; / venerar la cruz al cenobio encanta.

10. El leño santo, signo de amor, / anima las almas y alivia el dolor.

11. En Tuy predica con convicción, / Cristo es el cielo, la redención.

12. En Astorga combate la morería, / sus sermones predica con maestría.

13. La cruz relumbra como estandarte, / del cenobio cristiano gran baluarte.

14. Peregrinos acuden en fraternal unión, / a recibir en el altar la bendición.

15. Liébana brilla como un farol, / altas montañas, reconfortante sol.

16. Beato el monje escribe y dibuja, / el Apocalipsis de Juan su pluma embruja.

17. Al cielo Toribio asciende a soñar, / peregrinos vienen su tumba a besar.

18. El Lignum Crucis sigue presente, / testigo fiel de Dios reinante.

19. Milagros brotan junto al altar, / el leño santo los hace avalar.

20. El Jubileo llega antaño y hogaño, / premiando la fe sin engaño.

21. Liébana nombra con devoción, / a Toribio, núcleo de su corazón.

22. La cruz se alza, se besa y reza, / por gente plena de común grandeza.

23. Hoy los fieles prosiguen su andar, / hasta el Monasterio sin descansar.

24. ¡Toribio santo, ruega por nos, / que la Cruz a todos... sálvenos!