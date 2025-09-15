Comenta Compartir

Hermosísima advocación. La Aparecida. La Bien Aparecida. Patrona de Cantabria. Hoy, lunes, es su día. Festivo en toda la comunidad autónoma. Su milagrosa aparición a ... unos pastores se remonta a 1605. Mas de dos siglos y medio más tarde, «BOPS» (31.12.1849) anuncia: «Justicia.- Por providencia del juzgado de primera instancia del partido de Laredo fecha diez del corriente, se cita, llama y emplaza a todas las personas que se crean con derechos a los bienes de una capellanía colativa de sangre fundada por D. Juan Madrazo, vecino que fue de S. Miguel de Aras, según su estamento otorgado en 7 de Enero de 1810, en el santuario de Ntra. Sra. de la Bien Aparecida en el pueblo de Hoz de Marrón de este partido judicial, para que en el término de 30 días contados desde la publicación en la Gaceta del Gobierno, se presenten a deducir el que les asista por medio de procurador de aquel juzgado con suficiente poder; con prevención que de no hacerlo les parará todo perjuicio y se sustanciará y resolverá el expediente promovido a instancia de doña María, D. Pedro y D. Fermín de la Sierra, sin más citación. Laredo y Diciembre 18 de 1849.-Amós Gómez».

Pelillos a la mar. El tiempo no pasa en balde. Que a la romería se iba desde Santander a uña de caballo pruébalo «El Correo de Cantabria» (13.09.1882): «No se presenta muy bien el tiempo para los que pensaban ir a la romería de la Aparecida, esto no obstante, y en la duda de si mejorará o persistirá aquél en seguir tan desabrido y húmedo, sabemos que se han tomado algunos asientos en las diligencias con destino a Limpias. Celebraremos que les vaya bien». Hoy en día, muy recomendable es llevar consigo a Limpias el artículo 'Romería de la Aparecida' que el escritor que mejor pinta, José Gutiérrez-Solana, incluye en 'La España Negra' (1920). De grata, amena y provechosa lectura.

