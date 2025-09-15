El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:38

Hermosísima advocación. La Aparecida. La Bien Aparecida. Patrona de Cantabria. Hoy, lunes, es su día. Festivo en toda la comunidad autónoma. Su milagrosa aparición a ... unos pastores se remonta a 1605. Mas de dos siglos y medio más tarde, «BOPS» (31.12.1849) anuncia: «Justicia.- Por providencia del juzgado de primera instancia del partido de Laredo fecha diez del corriente, se cita, llama y emplaza a todas las personas que se crean con derechos a los bienes de una capellanía colativa de sangre fundada por D. Juan Madrazo, vecino que fue de S. Miguel de Aras, según su estamento otorgado en 7 de Enero de 1810, en el santuario de Ntra. Sra. de la Bien Aparecida en el pueblo de Hoz de Marrón de este partido judicial, para que en el término de 30 días contados desde la publicación en la Gaceta del Gobierno, se presenten a deducir el que les asista por medio de procurador de aquel juzgado con suficiente poder; con prevención que de no hacerlo les parará todo perjuicio y se sustanciará y resolverá el expediente promovido a instancia de doña María, D. Pedro y D. Fermín de la Sierra, sin más citación. Laredo y Diciembre 18 de 1849.-Amós Gómez».

