Comenta Compartir

Corteo no está en el diccionario. Sí en las calles de Santander. Y en el corazón de los seguidores del Racing, que marchan en corteo ... siempre que la ocasión lo requiere. Y, muy en especial, cuando su equipo del alma anda en apuros. Conste en acta. Corteo es un bravo sustantivo por aquí nacido. Una expresión que hasta al más ducho en letras varias le enriquece conocer y entonar. Obviamente equivale a cortejo. En definitiva: grupo de personas que forma el acompañamiento en una ceremonia. Marchar en corteo hasta El Sardinero da satisfacción y no cuesta dinero. Desconozco quién convoca el corteo, cuándo, en qué forma, si verbalmente o por escrito. Si por La Encina, los Pinares o Las Antenas. Me importa su efectividad. Que es plena. Desde mi acristalado remanso de paz lo siento llegar, precedido por un cántico emblemático que se va haciendo claramente entendible cuando discurre bajo la terraza de mi domicilio: «Dueños de una pasión, verdiblanco el corazón, una ilusión nos persigue: la Primera División».

Forman el corteo gente de toda edad y condición, altos, bajos, gruesos, delgados, mayorones y jovenzucos, con calzado de salón o deportivas, en traje de calle o en chandal, abuelos con nietos y nietos con abuelos, chicas con sus chicos y chicos con sus chicas, luciendo todos al cuello bufandas verdinegras que agitan con gran pasión. Presumo que la marea verdinegra lleva delante un coche con altavoz, para que la gente vaya haciendo pasillo en las aceras. En corteo, marchan hasta los Campos de Sport de El Sardinero, subiendo de intensidad entre el Palacio de Exposiciones y los vestuarios del Racing. No sé si reparten algo; papeles, folletos, publicaciones, estampas... Me temo que no. Lo suyo es regalar ilusión, simpatía, entusiasmo y albricias por los goles que entran en la puerta contraria y suben al marcador. Su inmensa fe en la clasificación no se ha visto premiada este año con el ascenso. ¡En 2026 será!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión