Distrito y comprehensión de Laredo

Punto más allá de comprensión. Comprehensión, hacer propio lo que se conoce, interiorizarlo. Cartela del mapa del Corregimiento de Cuatro Villas y Bastón de Laredo, ... de Tomás Vargas y López, 1774. Sobria y, a la vez, preciosa cartela, con doscientos cincuenta años de rumbo hemerográfico, de alta lección y sumo provecho.

Por menos que cuesta un trago, en una fotocopistería del centro me han hecho una copia chachi. Supongo que en Laredo haya infinidad de laredanos que tenga enmarcado un ejemplar en su casa o despacho. Y si no, a tiempo están. En la parte superior de la cartela, figuran tres o cuatro peces de sólida consistencia, rechonchos, con ojos saltones y escama muy viva, frescos, sobre un despliegue vegetal, algas acaso. Y en la base de la misma, cerrando la composición, una embarcación de vela en reposo, una red extendida, conchas marinas que corren de izquierda a derecha, con el añadido de varios elementos de manifiesto origen marino.

El interés historiográfico local descansa en el arranque literario, del que importa recoger sus primeros párrafos aclaratorios: «Mapa que comprehende el partido del bastón de Laredo, y quatro Villas de la Costa, con todos sus valles y la provincia de Liébana...». Cuanto sigue, es de tras allá la cordillera cantábrica.

Concluye con una nota alusiva a la autoría: «Compuesto con las noticias de los naturales (nada de oídas, trabajo de campo). Por D. Tomás López y Vargas, geógrafo por S. M. de sus reales dominios, de la Real Academia de San Fernando, De la Real Sociedad Bascongada (sic), de los Amigos del País y de la Real de Buenas Letras de Sevilla. Madrid, año 1774».

Los interesados pueden acceder libremente al mismo en la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia. Por su rareza, y gran interés referencial, insisto en la conveniencia de contar con uno a tamaño digital, bien enmarcado. Aunque sea en los chinos. Que por cuatro perras sale.