Germen menendezpelayino

Marcelino Menéndez Pelayo lanzó con esperanzada mano una semilla deseando que cayera en tierra propicia y prosperara. No fue así. Por razones diversas muy debatidas, ... la Sociedad de Bibliófilos Cántabros por él soñada, descrita y alentada no prosperó. Mas las papeletas de su ingenio y mano felizmente se editaron, en 1994, por Xavier Ajenjo Bullón en el fructífero tiempo en que dirigió su biblioteca.

Largamente fallecido don Marcelino (19-05-1912) la huella del propósito menendezpelayino se percibe en los amantes de la cultura patria que le sobreviven, elevado el prospecto fundacional (Impr. Martínez, 1875) al rango de referente obligado. Recoge esencialmente el guante Marcial Solana. Quien culmina el prólogo al libro 'Colección Diplomática. Privilegios, Escrituras y Bulas de la Insigne y Real Iglesia Colegial de Santillana' (1926), de Mateo Escagedo Salmón, con esperanza latina: «¡Ojalá llegue pronto el día en que los principales fondos de nuestros archivos montañeses estén al alcance de todos en ediciones bien hechas. Entonces se conocerá nuestro pasado, se estimará nuestra vida pretérita, se amará más y más a la Patria; y nuestra historia podrá ser lo que deseaba Marco Tulio cuando la llamó magistra vitae!».

La historia. Maestra de vida. Vida misma. Maza Solano retoma la luminar idea de don Marcelino con su inagotable artículo ensayístico 'La Sociedad de Bibliófilos Cántabros que intentó formar Menéndez Pelayo. Apuntes para su historia y fundamentos de un nuevo proyecto'. Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Número extraordinario en homenaje a D. Miguel Artigas. Vol II. (1931) pp. 146-188. Y en el librito de igual título que, en 1932, dio a luz la Imprenta de la Vda. de Fons.

Tan bien fundado trabajo y la idea subyacente fueron el fundamento de todo lo bueno que en materia de cultura local impresa fue seguidamente llegando: 'La Revista de Santander', el Centro de Estudios Montañeses (CEM) y la 'Revista Altamira', órgano de expresión de éste y continuadora de aquélla. De lo cual, otro día. Con ánimo constructivo.