Comenta Compartir

Veintiuno de abril de 2025. Una fecha para el recuerdo. Lunes de Pascua Florida. Día de tomar la mona donde la mona se toma, en ... todo el Levante español. Por lo cual también se nombra Lunes de Mona. Y decorados huevos de Pascua, por doquier. ¡Sorpresón! Pasadas las nueve de la mañana, se propaga la noticia de que el Papa Francisco se ha dormido en el Señor. ¡Conmoción! En vísperas, se le vio televisivamente impartir la bendición urbi et orbe, con debilitada voz y esfuerzo sumo. Y discurrir, maltrecho, entre la congregación de fieles en el papamóvil. Su muerte se esperaba. Porque de la muerte no escapa ni el rey ni el papa. Pero no tan pronto. Últimamente no andaba demasiado católico, en la nada irreverente castiza expresión española. Festiva ocurrencia que el difunto Papa Francisco habría celebrado por ser de natural buen humor y amigo de jugar con el idioma. Las tertulias mañaneras le sitúan en el disparadero de las opiniones. Improvisar se impone. Del difunto Papa pronto se oye opinar a los detractores: «Ni sabio ni santo». Y dubitativamente a los tibios: «Demasiado humano para ser papa». Ciertamente del Papa Francisco podría decirse, como del ventero sentenció Cervantes, que «por ser grueso era de condición pacífica». Bonachón.

De ahí el nombre elegido para su pontificado: Francisco. En honor del poveretto de Asis. La iglesia confiere tanta importancia al nombre que cuando se elige un nuevo papa lo primero que se le pregunta es: «¿cómo queréis ser llamado?» La respuesta es decisiva para el neonato pontificado. «Francisco», respondió el elegido para cargar con la penosa cruz de la iglesia. Y en tan decisivo momento: el cardenal Jorge Bergoglio quedó para la historia como Francisco. Simplemente Francisco. Muerto el Papa, ¡viva el Papa! Sea quien sea y llámese como se llame. ¿Y por qué no Toribio, salvador del trozo más grande de la cruz que la cristiandad conserva?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión