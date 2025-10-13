El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santandereando

Un motor de gran caballaje

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:10

Comenta

Salvo error u omisión, nada en la capital de Cantabria honra la memoria de Gabino Teira Herrero (1885-1964). Quien, en Torrelavega, su cuna y ... lecho, goza de justa memoria. En la placa de fundadores del Centro de Estudios Montañeses (1932) por mí elaborada figura alfabéticamente en último lugar. Al final; pero no el último. (en la clásica expresión sajona, last but not least). Cofundador del CEM, con nueve compañeros de aventura, cuando la ventura quiso que asumiera progresivamente la Vicepresidencia, la Presidencia temporal y la Presidencia plena de la Diputación Provincial (1931-1936), el viento sopló de cara para la neonata empresa cultural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  4. 4

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  6. 6

    El racinguismo toma Gijón
  7. 7

    Los puntos negros de las inundaciones en Santander
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9 El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un motor de gran caballaje