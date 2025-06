Comenta Compartir

De 'La Abeja Montañesa' (01.08.1864) recupero un suelto decimonónico de gran provecho historiográfico: «Romería.- Por traslación, tuvo lugar ayer en el sitio de ... Miranda la romería de Santiago que, por las corridas de toros, no se celebró el día 25 del mes último. Aunque la concurrencia no fue tan grande como otros años, no dejó de estar animada la fiesta, sobre todo por los bailes y las merendonas de la gente artesana. Honrado alegre y ufano / al Santo, terror del moro, / corrió con mucho decoro / vino bastante cristiano».

Conste en acta. En honor de Santiago, el santo, terror del moro, señor de la lanza en ristre y cierra España, corrió con mucho decoro bastante vino cristiano. Que beber implica, necesariamente, santiguarse antes de los libamientos para que el morapio no se suba a la cabeza y se agite el palomar. A poco, la edición del 13.06.1878 de dicho periódico pasa de las musas al teatro: «Nos dicen que anoche, en la taberna de Miranda, esquina al camino del Alta y el Sardinero, se cometieron algunos abusos con un licenciado del ejército de Cuba; entre los que parece le cambiaron un buen sombrero de paja de América que llevaba por otro de paño bastante malo que le colocaron en la cabeza. El licenciado entró en el establecimiento con una pequeña herida en el cuello producida al parecer, según nos aseguran, por instrumento cortante, no encontrando allí los auxilios que su estado reclamaba, si hemos de creer a las personas que nos han suministrado esta noticia». Para más saber sobre la glosada romería añado otro suelto periodístico (03.09.1898): «La Hermandad de Mareantes de San Martín de Abajo y la Purísima Concepción, celebrarán la función religiosa que anualmente se hace en honor de sus patronos San Emeterio y Celedonio, el domingo, 4 del corriente, a la diez de la mañana en la ermita situada en Miranda». Para gente devota y de-bota.

