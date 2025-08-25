Una rubia imponente

Comenta Compartir

De película. O de rompe y rasga. Por castiza y sugestiva, chula, requetechula y hasta chulanganera. Inspiradora de piropos con apetitosa retranca: «¡Con lo que ... se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación!», exclaman a coro, con deje de chotis arrastrado, los del norte y los del sur, los de oriente y occidente, relamiéndose los labios, con los dientes largos, deseosos de propinarle un bocado al verla plantarse, desnudamente ofrecida, sobre la barra del bar con robustez de ventera y aires de reina felizmente coronada en el altar del buen gusto socialmente compartido. Luna llena de la gracia fogonera. Regodeo del olfato. Pleamar de los sentidos. Altamar sartenil. Maretazo culinario. Sol de la cocinería. A la vez, cuajadita y melosa. Tierna, olorosa y humeante. Dorado cielo al alcance humano aquí en la tierra. Su rubiez de venus hortense a todos atrae, admira, cautiva, entontece y pone los dientes largos y la boca en ascuas. A nadie con buen olfato y ojos en la cara deja impasible, indiferente, desentendido. Dorada, esponjosa, contorneada, mollar, maciza y reluciente como un lingote de oro al implacable sol del mediodía. Resplandeciente. Deslumbrante. Sugerente. Majestuosa. Atractiva. Con aires de reina y sencillez de ventera. Normal es que a todos, sin excepción, deje al contemplarla ojipláticos y que suscite general admiración. Vítores. Aplausos. Pasiones. Deseos de hincarle el diente hasta donde la rubia más rubia de todas las rubias (con perdón de las morenas) se deje morder. «¡Qué ricura!» «¡Criatura de rechupete!». «¡Está para comérsela!». Tan contorneada, tan perfecta en sus formas, tan áurea como la arcilla en el torno del alfarero o la hogaza de pan recién sacada del horno. Feliz conjunción del huevo, la patata, el aceite, la cebolla y el arte culinario. Alquimia del gallinero y el huerto. Obra maestra sartenil. Regalo para la vista. Gozo para el paladar. Pongamos que se habla de la simpar tortilla española, nuestra más lograda gloria nacional.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Filosofía

Luna

Cine